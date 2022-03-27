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Gerrard não poupa elogios a Xavi: 'Ter escolhido ele foi um golpe de gênio do Barcelona'

Técnico do Aston Villa elogia o atual treinador do clube catalão...
LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 18:24

Publicado em 27 de Março de 2022 às 18:24

ídolo do Liverpool e treinador do Aston Villa, Steven Gerrard rasgou elogios a Xavi Hernandez em entrevista após um amistoso no último sábado entre ex-jogadores dos Reds e do Barcelona. O ex-meia comentou um pouco do que está achando do trabalho do antigo camisa 6 culé como treinador:- Acho que a escolha de Xavi foi um golpe de génio para o Barça. Ele [Xavi] é alguém que tem o Barça no seu ADN e que foi um jogador de classe mundial por muitos anos. Ele conhece o estilo que todo o pessoal do Barça quer ver . Depois de alguns anos difíceis, parece que eles estão a voltar a onde pertencem - declarou o treinador.
Gerrard ainda descreveu como 'enorme' a goleada por 4 a 0 sobre o Real Madrid e se disse um distante adepto do clube catalão:
+Barcelona aguarda fim da temporada para negociar com Raphinha
- Como um fã distante, gosto muito de ver o quão bem eles estão - completou o técnico.
O Ex-jogador do Liverpool marcou gol no amistoso entre os ídolos do clube inglês e do Barcelona, que terminou em 2 a 1 para os catalães.
Crédito: GerrardelogiaatualtécnicodoBarça(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

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