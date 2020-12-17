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futebol

Geromel tenta explicar eliminação do Grêmio

Abatido, o capitão do Tricolor foi o único que aceitou conversar com a imprensa após a queda na Liberta...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 21:46

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 21:46

Crédito: AFP
Mais uma noite para esquecer. Pelo segundo ano consecutivo, o Grêmio é goleado em mata-mata da Libertadores e dá adeus ao sonho de levar o tetracampeonato continental para casa.
+TABELA DA LIBERTADORES DA AMÉRICAAbatido, o capitão Geromel foi o único que tentou justificar o que aconteceu dentro do gramado da Vila Belmiro.
‘Hoje as coisas não correram bem, não entramos bem desde o começo do jogo. Sofremos dois gols que mudaram nossa estratégia. A gente vinha em uma sequência sem perder, mas o Santos fez por merecer. Não era o que queríamos, mas temos que olhar para frente. Temos Brasileiro pela frente e a semifinal da Copa do Brasil’, diz o zagueiro gremista.
Com a queda na Libertadores, o Tricolor fica com o Brasileirão e a Copa do Brasil no calendário. Por falar no mata-mata, nos dias 23 e 30, o Grêmio briga por uma vaga na decisão diante do São Paulo.

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