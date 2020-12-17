Geromel tenta explicar eliminação do Grêmio

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Mais uma noite para esquecer. Pelo segundo ano consecutivo, o Grêmio é goleado em mata-mata da Libertadores e dá adeus ao sonho de levar o tetracampeonato continental para casa.

+TABELA DA LIBERTADORES DA AMÉRICAAbatido, o capitão Geromel foi o único que tentou justificar o que aconteceu dentro do gramado da Vila Belmiro.

‘Hoje as coisas não correram bem, não entramos bem desde o começo do jogo. Sofremos dois gols que mudaram nossa estratégia. A gente vinha em uma sequência sem perder, mas o Santos fez por merecer. Não era o que queríamos, mas temos que olhar para frente. Temos Brasileiro pela frente e a semifinal da Copa do Brasil’, diz o zagueiro gremista.