Geromel sobre fase do Grêmio: 'Estamos decepcionados'

A má fase do Grêmio parece que não acaba. No Alfredo Jaconi, o Tricolor foi superado pelo Juventude e continua na lanterna do Campeonato Brasileiro.
Na saída do gramado, o zagueiro Geromel não fugiu da conversa com a imprensa e falou sobre a chateação com o momento da equipe.
'Estamos bem decepcionados com a nossa campanha, não é o que esperamos. A gente sabe da responsabilidade de vestir uma camisa como essa. Não é a posição que a gente quer. Temos de trabalhar, não falar, para sair dessa situação', afirmou ao Premiere.
A próxima partida do Tricolor será no fim de semana, quando encara o Atlético-GO, na Arena.