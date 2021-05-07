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futebol

Geromel faz sinal de alerta para duelo contra o Caxias

Zagueiro relembrou a final do Gauchão do ano passado, quando passo aperto diante do time Grená...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 16:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 16:58
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
A Copa Sul-Americana já é ‘passado’ para o Grêmio. Agora, a cabeça do Tricolor está no Caxias e a expectativa para o duelo na Arena é alta.
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Após vencer o primeiro duelo na casa do adversário (2 a 1), o Tricolor joga pelo empate para garantir mais uma vez a sua vaga na decisão do Gauchão, torneio onde o time busca o tetracampeonato.
Apesar do bom momento, o zagueiro Pedro Geromel faz um sinal de alerta e relembra a final do estadual de 2020, quando bateu o Caxias fora de casa e depois se complicou na Arena.
‘Esse jogo pode servir de exemplo para a gente não se acomodar, achar que o jogo já está ganho. A gente sabe que construímos um resultado muito difícil no estádio deles. Mas se a gente quiser ir para a final, teremos que fazer um grande jogo aqui na Arena, com pé no chão, respeitando o adversário e impondo nosso jogo com muita vontade’, afirmou.

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