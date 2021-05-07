Geromel faz sinal de alerta para duelo contra o Caxias

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

A Copa Sul-Americana já é ‘passado’ para o Grêmio. Agora, a cabeça do Tricolor está no Caxias e a expectativa para o duelo na Arena é alta.

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Após vencer o primeiro duelo na casa do adversário (2 a 1), o Tricolor joga pelo empate para garantir mais uma vez a sua vaga na decisão do Gauchão, torneio onde o time busca o tetracampeonato.

Apesar do bom momento, o zagueiro Pedro Geromel faz um sinal de alerta e relembra a final do estadual de 2020, quando bateu o Caxias fora de casa e depois se complicou na Arena.