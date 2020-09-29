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Geromel e Kannemann testam positivo para Covid-19 e desfalcam o Grêmio na Libertadores

De acordo com o boletim do Tricolor, a dupla está isolada, assintomática e estão fora de combate por 15 dias...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 14:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 14:07
Crédito: Lucas Uebel/Divulgação
Após mais uma bateria de exames de prevenção da Covid-19, o Grêmio confirmou que a dupla Pedro Geromel e Walter Kannemann testaram positivo. Sendo assim, os dois não encaram a Universidad Católica nesta terça-feira, pela Libertadores da América.De acordo com as informações divulgadas pelo Tricolor, os dois atletas estão isolados, assintomáticos e farão quarentena de 15 dias.
Com a ausência da dupla titular, Portaluppi vai promover as entradas de David Braz e Paulo Miranda, substitutos imediatos.
O Grêmio tem 7 pontos ganhos e divide a liderança da chave E com o Internacional. Em caso de vitória diante dos Cruzados, o Tricolor pode garantir uma vaga nas oitavas de final da competição continental.

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