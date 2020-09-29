Geromel e Kannemann testam positivo para Covid-19 e desfalcam o Grêmio na Libertadores

Após mais uma bateria de exames de prevenção da Covid-19, o Grêmio confirmou que a dupla Pedro Geromel e Walter Kannemann testaram positivo. Sendo assim, os dois não encaram a Universidad Católica nesta terça-feira, pela Libertadores da América.De acordo com as informações divulgadas pelo Tricolor, os dois atletas estão isolados, assintomáticos e farão quarentena de 15 dias.