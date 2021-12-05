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futebol

Geromel e Kannemann desfalcam o Grêmio diante do Atlético-MG

Dupla de zaga recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcam o Tricolor na decisão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2021 às 19:38

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 19:38

Nada é tão ruim que não possa piorar. Este é o caso do Grêmio, que chega a rodada final do Brasileirão em busca de um verdadeiro milagre e com desfalques de peso.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na próxima quinta-feira, em jogo que define o futuro do Tricolor, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com Geromel e Kannemann, a sua dupla de zaga principal.
Diante do Corinthians, os zagueiros tomaram o terceiro cartão amarelo e irão assistir o jogo contra o Atlético-MG dos camarotes da Arena.
A tendência é que Vagner Mancini coloque nas duas vagas a dupla Ruan e Paulo Miranda.
Com 40 pontos, o Grêmio aparece na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Apenas uma vitória em cima do Galo e uma combinação de resultados podem salvar o Tricolor.
Crédito: Duplaestáforadecombatenapróximaquinta-feira(LucasUebel/Divulgação

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