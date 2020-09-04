Geromel analisa momento ruim do Grêmio no BR-20

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O sinal e alerta foi ligado no Grêmio. Após colecionar quatro empates consecutivos no Brasileirão, o Grêmio foi superado pelo Sport dentro de casa e encerra a 7ª rodada do torneio uma posição acima da zona de rebaixamento.Na saída de campo, o zagueiro e capitão Pedro Geromel conversou com a imprensa e deu a sua visão sobre o momento do Tricolor na competição.

‘Antes do jogo com o Caxias, estávamos há 16 jogos sem perder. Estávamos em uma boa maré. Mas não engrenamos no Brasileirão. Hoje tivemos mais chances, mas sofremos um gol no começo. O Sport soube se defender e em um contra-ataque fez o segundo gol, com o pênalti. Até fizemos um, mas, infelizmente, não foi o suficiente’, afirmou.