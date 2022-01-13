Gerente de marketing do São Paulo comenta aumento nas receitas com patrocínio

O gerente de marketing do São Paulo, Joaquim Lo Prete, comentou sobre o ano do clube com relação às chegadas de novos patrocinadores para o uniforme. A última parceria a ser anunciada foi com a empresa de criptomoedas Bitso, que ocupará a manga da camisa. Lo Prete comemorou os números alcançados. Segundo ele, o clube elevou em mais de 400% as receitas com patrocínio.

- Com a confiança e parceria sólida de Sportsbet.io, Bitso, Socios.com, Roku Inc., Gazin, Konami Digital Entertainment, Dry Company do Brasil, ABC da Construção S.A. e InterCement, o Departamento de Marketing do SPFC garante hoje, com patrocínios, receitas mais de 400% superiores às apuradas no início de 2021, quando teve início toda a frente de trabalho que culminou com o anúncio da parceria com a Bitso Brasil na última semana - escreveu o dirigente em seu perfil do LinkedIn. Ele também fez questão de agradecer ao diretor de marketing, Eduardo Toni, destacou o crescimento da marca do clube e projetou a próxima temporada.

- Extremamente grato por testemunhar o Clube avançar na profissionalização do departamento, colhendo ótimos resultados ainda a curto prazo. Animador, também, ver o SPFC reforçar seu DNA inovador e pioneiro, abraçando novos mercados e players da economia mundial e da indústria esportiva. Registro o agradecimento ao Eduardo Toni pela confiança e a toda equipe pelo trabalho diário e incessante. Que 2022 traga ainda mais sucesso e bons resultados - finalizou.

Mesmo em tempos de pandemia, o São Paulo vem conseguindo bons acordos na área do marketing. Segundo dados publicados em balancetes, até setembro o clube tinha arrecadado R$ 16 milhões, R$ 3 milhões a mais do que no mesmo período de 2020.