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futebol

Gerente de futebol, Klauss Câmara é demito do Grêmio

Saída do executivo foi definida após reunião da cúpula gremista...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 18:23

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 18:23
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
A crise dentro das quatro linhas fez a primeira vítima dentro do Grêmio. Trata-se do gerente de futebol Klauss Câmara. Após reunião da cúpula gremista, a decisão pela saída do dirigente foi unânime.Na coletiva de imprensa desta sexta-feira, o presidente Romildo Bolzan confirmou a demissão do executivo.
‘Embora a reunião tenha sido convocada de manutenção plena, estamos comunicando que o Klauss não é mais nosso gerente de futebol. Essa situação aconteceu pela manhã, depois da comunicação feita à imprensa. Cabe o agradecimento especial a ele’, afirmou o mandatário.
Em meio a turbulência dentro e fora de campo, o Grêmio tenta amenizar os problemas no próximo domingo, quando recebe o Palmeiras na Arena.

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