Gerente de futebol, Klauss Câmara é demito do Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

A crise dentro das quatro linhas fez a primeira vítima dentro do Grêmio. Trata-se do gerente de futebol Klauss Câmara. Após reunião da cúpula gremista, a decisão pela saída do dirigente foi unânime.Na coletiva de imprensa desta sexta-feira, o presidente Romildo Bolzan confirmou a demissão do executivo.

‘Embora a reunião tenha sido convocada de manutenção plena, estamos comunicando que o Klauss não é mais nosso gerente de futebol. Essa situação aconteceu pela manhã, depois da comunicação feita à imprensa. Cabe o agradecimento especial a ele’, afirmou o mandatário.