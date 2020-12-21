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Gerente de futebol Alexandre Pássaro anuncia saída do São Paulo

Dirigente estava fora dos planos de Julio Casares, eleito novo presidente do São Paulo. Em comunicado, Passáro agradeceu a oportunidade e disse que departamento evoluiu...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 13:26

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 13:26

Crédito: Divulgação
Alexandre Pássaro, gerente executivo de futebol do São Paulo, anunciou sua saída do cargo em comunicado nas redes sociais. O seu contrato, que termina no dia 31 deste mês não será renovado, ao contrário do diretor Raí, que permanecerá na equipe até o final da temporada, em fevereiro.
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- Não tenho nenhum tipo de ressentimento pelo fato de não estar presente no desfecho da temporada. O momento vivido pela equipe que foi montada por nós, a retomada da confiança do torcedor e as manifestações públicas de figuras que são verdadeiras referências já me fazem muito feliz neste momento e trazem a certeza de que este Departamento de Futebol do SPFC – marcado hoje pela profissionalização absoluta – sofreu profunda melhora e evolução nos últimos anos - escreveu Pássaro em comunicado nas redes sociais.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROO gerente iniciou carreira no clube realizando funções no departamento jurídico. Começou a ter cargos no futebol durante a gestão de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Pássaro foi duramente criticado pela torcida pelas contratações que não deram resultado esperado e as seguidas eliminações.
Com Raí permanecendo no cargo de diretor até o final da temporada, resta Julio Casares definir um possível substituto. Nomes estão sendo analisados, mas ainda não há uma definição concreta.

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