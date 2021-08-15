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futebol

Gerd Muller, histórico atacante alemão, morre aos 75 anos

Ex-jogador sofreu com Alzheimer nos últimos anos de sua vida, mas está marcado na história do futebol devido aos gols e a conquista da Copa do Mundo de 1974...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 10:02

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 10:02

Crédito: Arquivo Lance!
O mundo do futebol se despede de um dos maiores nomes que o esporte pôde assistir no século XX. Gerd Muller, histórico atacante do Bayern de Munique e da seleção alemã, morreu na manhã deste domingo. O ex-jogador sofria com Alzheimer nos últimos anos de sua vida.- A notícia da morte de Gerd Muller nos afeta profundamente. Ele é uma das maiores lendas da história do Bayern, suas conquistas são incomparáveis e farão parte da história do clube e do futebol alemão. Como jogador e pessoa, Muller representa como nenhum outro o Bayern e seu desenvolvimento como um dos maiores times do mundo - disse Olvier Kahn, CEO da equipe bávara.
> Veja a tabela da Bundesliga
Segundo os dados do clube alemão, o centroavante anotou 566 gols em 607 partidas oficiais, sendo 365 pela Bundesliga. Até hoje, ninguém superou os números de Gerd Muller no Campeonato Alemão, competição em que se sagrou artilheiro por sete temporadas.
Além das conquistas com o Bayern de Munique, que incluem três Champions League e quatro Bundesligas, Muller também participou dos triunfos da Alemanha na Eurocopa de 1972 e da Copa do Mundo de 1974.
Na última temporada do Campeonato Alemão, Robert Lewandowski, atual centroavante do Bayern de Munique, conseguiu quebrar um recorde do histórico atacante. O polonês anotou 41 tentos e se tornou o maior goleador em uma única temporada da Bundesliga. Muller havia marcado 40 gols em em 1971/1972.

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