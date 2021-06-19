futebol

Gerard Moreno perde pênalti, Lewandowski marca e Espanha empata com a Polônia

Em confronto importante para o grupo E da Eurocopa, espanhóis ficam no empate com poloneses e enfrentam dura realidade na competição...
LanceNet

19 jun 2021 às 17:54

Crédito: LLUIS GENE / POOL / AFP
Neste sábado, a Seleção Espanhola recebeu a Seleção Polonesa no Estádio de la Cartuja, na cidade de Sevilla, pela segunda rodada do grupo E da Eurocopa. O confronto terminou com empate em 1 a 1, com Morata marcando para a Espanha e Lewandowski para a Polônia.
Veja a tabela da EurocopaPRIMEIRO GOLNa primeira etapa, quem conseguiu sair melhor no confronto foi a Seleção Espanhola. Aos 25 minutos de jogo, Gerard Moreno finalizou de fora da área, e Morata marcou desviando. Em revisão no estilo 'pit-stop' da Fórmula 1, o VAR concedeu o gol espanhol.
EMPATENo início do segundo tempo da partida deste sábado, a Polônia foi ao ataque para pressionar os espanhóis. Aos nove minutos, um cruzamento do ala direito Kamil Jozwiak achou o atacante Robert Lewandowski, que deixou tudo igual no placar.
PENÂLTI PERDIDO​Pouco após o gol da Seleção Polonesa, os espanhóis tiveram uma boa oportunidade de aparecer na frente do placar novamente. Um pênalti foi marcado e, na cobrança, Gerard Moreno bateu na trave, e Morata errou o rebote.
JOGO PARELHODurante todo o confronto, a partida foi bem disputada entre as duas seleções, mesmo que a Espanha tenha tido a posse da bola por mais tempo. Os poloneses criaram boas chances de ataque, mas viram os espanhóis com maior perigo no campo ofensivo.
SEQUÊNCIAA Espanha enfrenta a Eslováquia às 13h (de Brasília) de quarta-feira. A Polônia, por sua vez, entra em campo no mesmo dia e mesmo horário para enfrentar a Suécia.

