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futebol

Geovane quer CSA focado em fazer uma boa campanha na Série B

Volante sabe que precisa ajuda dentro e fora de campo a equipe para ganhar os jogos...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 16:17

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 16:17

Crédito: Divulgação / CSA
Hoje vestindo a camisa do CSA, o volante Geovane, que acumula passagens pelo Vila Nova-GO, Goiás e Avaí, falou sobre o desejo de ver a equipe evoluindo na temporada. Segundo o jogador, o desejo de todos no Azulão é melhorar ainda mais o desempenho em campo em 2021 e lutar para voltar a Série A.- A equipe vem se esforçando muito para crescer de produção e para melhorar o desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos com tudo para iniciarmos uma boa sequência na Série B. O elenco está muito focado nisso.
Segundo o jogador, sua meta é crescer nesta sequência de 2021 e quer ajudar dentro de campo os companheiros com bons números e trazer as vitórias.- Estou trabalhando para continuar melhorando meus números no clube e para fazer um grande segundo semestre com todos. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo individualmente e motivado para manter esse crescimento.

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