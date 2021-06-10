Geovane quer CSA focado em fazer uma boa campanha na Série B

Hoje vestindo a camisa do CSA, o volante Geovane, que acumula passagens pelo Vila Nova-GO, Goiás e Avaí, falou sobre o desejo de ver a equipe evoluindo na temporada. Segundo o jogador, o desejo de todos no Azulão é melhorar ainda mais o desempenho em campo em 2021 e lutar para voltar a Série A.- A equipe vem se esforçando muito para crescer de produção e para melhorar o desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos com tudo para iniciarmos uma boa sequência na Série B. O elenco está muito focado nisso.