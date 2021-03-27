futebol

Geórgia x Espanha: saiba onde assistir e as prováveis escalações

La Roja decepcionou na primeira rodada ao empatar com a Grécia em uma partida ruim na fase ofensiva. Geórgia promete dar mais trabalho para o time de Luis Enrique...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 13:29

LanceNet

Crédito: AFP
A Espanha viaja para enfrentar a Geórgia pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 neste domingo, às 13h (horário de Brasília). O time dirigido por Luis Enrique decepcionou seus torcedores na primeira rodada por conta do empate com a Grécia em casa, enquanto a Suécia estreou com vitória e ocupa a liderança do Grupo B.Preparado
- Diante da Suécia, a Geórgia criou muitas oportunidades, mas perdeu. Nós estamos preparados para qualquer cenário. É certo que devemos melhorar a fase ofensiva, mas estou orgulhoso do nosso nível defensivo. Devemos ser um bloco para atacar e defender com todos, as duas fases devem ser compensadas - avaliou o treinador da La Roja.
Detalhes
No confronto contra a Grécia, a Espanha só permitiu uma finalização do time adversário, mas o rival conseguiu anotar um gol de pênalti após sair atrás do placar. Por outro lado, a La Roja chutou nove vezes, mas só duas bolas tiveram a direção da baliza. A Geórgia criou oito chances contra a Suécia fora de casa e a expectativa é de que não se retraia como fizeram os gregos.
FICHA TÉCNICA:Geórgia x Espanha
Data e horário: 28/3/2021, às 13h (de Brasília)Local: Dínamo Stadium, em Tbilisi (GEO)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:GEÓRGIA (Técnico: Vladimír Weiss)Loria; Chabradze, Kashia, Dvali e Giorbelidze; Kankava e Aburjania; Lobzhanidze, Kvekveskiri e Kvaratskhelia; Kvilitaia
Desfalques: Nenhum
ESPANHA (Técnico: Luis Enrique)Simon; Llorente, Garcia, Ramos e Alba; Torres, Koke, Rodri, Canales e Olmo; Morata
Desfalques: Nenhum

