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futebol

Genro de Rivaldo, Gustavo Costa é o novo reforço de time do Chipre

O meia-atacante brasileiro atuou em Portugal nas últimas quatro temporadas
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LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 18:21

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 18:21

Crédito: Divulgação
O meia-atacante Gustavo Costa é o novo reforço do Olympiakos Nicosia para a temporada 2020/21. Genro do pentacampeão Rivaldo, o jogador brasileiro foi revelado nas categorias de base do Mogi Mirim e desde 2016 atuava no futebol português. Diante do contrato de uma temporada, com a opção da renovação por mais uma, Gustavo Costa parte para um novo desafio em sua carreira.
- A minha expectativa é muito grande por ser primeira divisão e morar em um país com uma cultura diferente. Acredito que seja muito desafiador e estou muito ansioso para iniciar as atividades por aqui. Quero fazer uma boa temporada, viver dias felizes com a camisa do Olympiakos Nicósia e ajudar no que for possível. É um clube com metas interessantes e com ambições que chamaram a minha atenção - disse Gustavo Costa.
Na última temporada, Gustavo Costa defendeu o CV Cova Piedade e, anteriormente, se destacou com as camisas do Portimonense, FC Penafiel e Estoril Praia. Aos 25 anos, tem em sua estante de troféus a conquista da segunda divisão portuguesa, da temporada 2016/17, pelo Portimonense.
O Olympiakos Nicosia já iniciou a preparação para o campeonato cipriota da próxima temporada. Na última quarta-feira, a nova equipe de Gustavo Costa realizou o primeiro amistoso da pré-temporada.

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