Genoa x Milan; veja as prováveis escalações e onde assistir

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

O Milan, líder do Campeonato Italiano, viaja para enfrentar o Genoa nesta quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília). A equipe rossonera vem de empate na útima rodada e viu a distância para a vice-líder Inter de Milão diminuir para apenas três pontos e Stefano Pioli necessita reencontrar o caminho para a vitória.

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Elogios do rival

- Peço a minha equipe a mesma compactação que mostramos durante grande parte do jogo contra a Juventus. Pioli faz um ótimo trabalho, tal como seu clube. Todos trabalham na mesma direção e isso tem trazido excelentes resultados - afirmou Rolando Maran, técnico do Genoa.

Momentos opostos

As duas equipes vivem situações bem diferentes na tabela de classificação. Enquanto o Milan é líder isolado com o 4º melhor ataque e a 3ª melhor defesa da competição, o Genoa amarga a penúltima colocação e tem o pior ataque do Campeonato Italiano com apenas 10 gols marcados. Ainda assim, a equipe de Maran foi a última a derrotar o time de Pioli em partida válida pelo Calcio.

FICHA TÉCNICA:Genoa x Milan

Data e horário: 16/12/2020, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova (ITA)Onde assistir: EI Plus e Bandsports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:GENOA (Técnico: Rolando Maran)Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov

Desfalques: Davide Zappacosta, Cristian Zapata, Francesco Cassata e Domenico Criscito (machucados).

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Dalot, Leo Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic