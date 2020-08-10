Gennaro Gattuso renova com o Napoli por mais três anos

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial

Gennaro Gattuso chegou a um acordo para renovar com o Napoli por mais três anos. O "Sport Itália" revelou que o treinador italiano assinará até junho de 2023.

Gattuso se reuniu nesta manhã com o presidente Aurelio de Laurentiis. O encontro terminou com um acordo entre os dois lados. Ambos queriam uma extensão contratual