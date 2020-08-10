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futebol

Gennaro Gattuso renova com o Napoli por mais três anos

Após reunião com o presidente, o italiano irá assinar
um novo contrato que irá até julho de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 13:06

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 13:06

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial
Gennaro Gattuso chegou a um acordo para renovar com o Napoli por mais três anos. O "Sport Itália" revelou que o treinador italiano assinará até junho de 2023.
Gattuso se reuniu nesta manhã com o presidente Aurelio de Laurentiis. O encontro terminou com um acordo entre os dois lados. Ambos queriam uma extensão contratual
Além da renovação, as discussões também foram sobre a estratégia de transferências. Após contratar Victor Osimhen, do Lille, Gattuso pretende incorporar mais quatro reforços ao elenco.

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