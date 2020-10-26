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futebol

Geninho sobre pressão no Avaí: 'Não tenho medo de demissão'

Leão não consegue render dentro de campo e o treinador é contestado pela torcida e dirigentes...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 17:01

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 17:01
Crédito: Divulgação/Avaí
A pressão está de volta a Ressacada. Depois de três partidas sem vencer, o Avaí se distanciou do G-4 e o técnico Geninho vê o seu trabalho ganhar contestações dentro do Leão.Experiente, o comandante garante que não tem medo de demissão e acredita que pode fazer o time reagir dentro da competição.
‘Tenho quase 50 anos de bola. Tenho outra cabeça. Eu nunca tive medo de demissão, preocupado por demissão. Por vários motivos. Eu trabalho, faço meu melhor, sou empregado. A hora que o patrão achar que não está bom, vai falar. Não se preocupem com meu cargo. Isso não vai me trazer nenhuma ruga a mais na testa’, declarou na coletiva de imprensa.
Com 23 pontos, o Avaí é o 11º colocado. Na próxima rodada, o Leão mede forças com o América-MG, dentro de casa.

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