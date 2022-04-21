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futebol

Geninho é demitido do comando técnico do Vitória

Treinador não resistiu a mais uma derrota e foi desligado do clube de Salvador...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 09:21

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 09:21

De maneira relâmpago acabou a passagem do técnico Geninho no Vitória. Após quatro partidas, ele foi demitido do cargo.
A gota final para a diretoria foi a derrota para o Fortaleza por 3 a 0, em jogo válido pela Terceira Fase da Copa do Brasil.
Anunciado no dia 17 de março, Geninho ficou 34 dias a frente da equipe. No total, ele ganhou uma partida e foi derrotado em três oportunidades.
Ricardo Silva
Enquanto não fecha com um novo treinador, o Vitória será comandado pelo auxiliar Ricardo Silva.
Confira os jogos de Geninho a frente do Vitória:
Vitória 2 x 0 Glória-RS
Remo 2 x 1 Vitória
Vitória 0 x 1 Floresta-CE
Fortaleza 3 x 0 Vitória
Crédito: Foto:Divulgação/Vitória

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