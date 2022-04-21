Geninho é demitido do comando técnico do Vitória

De maneira relâmpago acabou a passagem do técnico Geninho no Vitória. Após quatro partidas, ele foi demitido do cargo.

A gota final para a diretoria foi a derrota para o Fortaleza por 3 a 0, em jogo válido pela Terceira Fase da Copa do Brasil.

Anunciado no dia 17 de março, Geninho ficou 34 dias a frente da equipe. No total, ele ganhou uma partida e foi derrotado em três oportunidades.

Ricardo Silva

Enquanto não fecha com um novo treinador, o Vitória será comandado pelo auxiliar Ricardo Silva.

Confira os jogos de Geninho a frente do Vitória:

Vitória 2 x 0 Glória-RS

Remo 2 x 1 Vitória

Vitória 0 x 1 Floresta-CE

Fortaleza 3 x 0 Vitória