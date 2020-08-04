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futebol

Geninho é apresentado pelo Avaí e promete time agressivo

Treinador deu indícios do que pretende implementar em campo e quer equipe incomodando o rival...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 16:11

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 16:11

Crédito: Divulgação/Avaí
A terça-feira foi de apresentação no Avaí. Confirmado como novo técnico do Leão, Geninho concedeu entrevista coletiva e contou seus planos para o time da Ressacada na disputa da Série B.Aos 72 anos e com uma vasta experiência dentro dos gramados, o comandante contou como espera ver o seu time na briga pelo acesso.
‘Nós precisamos voltar a fazer o Avaí ser mais persistente, incomodar mais o adversário. Vamos ver o que o grupo nos proporciona, durante os treinamentos ver as características dos atletas. Queremos um time mais rápido, mais dinâmico e buscando mais o gol adversário’, afirmou.
Além do treinador, quem marcou presença nos microfones foi Francisco Battistotti, que citou o currículo de Geninho para justificar a contratação.
‘Em duas passagens aqui o Geninho nos deu dois acessos e um Catarinense. Não há o que questionar no trabalho dele. É uma satisfação recebê-lo aqui novamente’, analisou.

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