Geninho é apresentado pelo Avaí e promete time agressivo

Crédito: Divulgação/Avaí

A terça-feira foi de apresentação no Avaí. Confirmado como novo técnico do Leão, Geninho concedeu entrevista coletiva e contou seus planos para o time da Ressacada na disputa da Série B.Aos 72 anos e com uma vasta experiência dentro dos gramados, o comandante contou como espera ver o seu time na briga pelo acesso.

‘Nós precisamos voltar a fazer o Avaí ser mais persistente, incomodar mais o adversário. Vamos ver o que o grupo nos proporciona, durante os treinamentos ver as características dos atletas. Queremos um time mais rápido, mais dinâmico e buscando mais o gol adversário’, afirmou.

Além do treinador, quem marcou presença nos microfones foi Francisco Battistotti, que citou o currículo de Geninho para justificar a contratação.