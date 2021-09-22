Geferson chega à marca de 100 jogos com a camisa do CSKA Sofia da Bulgária

Crédito: Divulgação/CSKA Sofia

A vitória tranquila, 3 a 0, do CSKA Sofia sobre o Hebar 1918, pela Copa da Bulgária, trouxe uma felicidade a mais para o lateral-esquerdo Geferson. Em sua quinta temporada no futebol bulgário, Geferson completou 100 jogos com a camisa do CSKA, clube mais tradicional do país do Leste Europeu.

Geferson comentou sobre a importante marca conquistada, entrando na história do CSKA Sofia. O jogador lembra que a equipe da capital da Bulgária passou por momentos complicados no passado, chegando até mesmo a ser rebaixada para a segunda divisão, mas, desde a sua chegada, tem se recuperado e, ano passado, foi campeã da Copa da Bulgária.

- Muito feliz de conquistar essa marca pelo CSKA. É o clube que mais atuei na minha carreira, que me recebeu de braços abertos e que sou muito feliz em defender suas cores. Cheguei no clube em um momento que, tanto eles quanto eu, buscávamos reafirmação. E estamos sendo muito felizes neste casamento. Além dos 100 jogos, conquistamos um título (Copa da Bulgária, em 2020) e somos presença constante nas competições europeias - disse o jogador.

Por falar em torneios no continente, o CSKA Sofia se classificou para a fase de grupos da UEFA Conference League. Inclusive, o centésimo jog de Geferson pela equipe búlgara seria na competição europeia, diante da Roma, na quinta-feira (16) passada. Entretanto, uma lesão muscular no adutor atrasou em uma semana a conquista.

- O jogo 100 seria contra a Roma, na UEFA Conference League, mas acabou sendo adiado em uma semana por conta de uma lesão muscular que tive. Graças a Deus me recuperei bem rápido e logo voltei a campo. A vitória por 3 a 0 coroa o bom momento. Não somente o esforço e trabalho meu e da equipe médica do CSKA para a recuperação em curto tempo, mas também coroa esses 100 jogos - disse.