Gedeílson valoriza primeiro triunfo do Ypiranga na Série C do Brasileiro

Os três pontos conquistados contra o Vitória no último domingo em Erechim alçaram o Ypiranga a uma posição intermediária na Série C do Brasileiro. Agora com quatro pontos, o clube do interior do Rio Grande do Sul ocupa a 13ª colocação no campeonato. Destaque da equipe na campanha do vice-campeonato gaúcho, o lateral-direito Gedeílson ressaltou o bem que o triunfo fez ao grupo.

- Estávamos precisando muito vencer após duas rodadas. Realizamos um grande jogo, fomos eficientes e saímos de campo com o objetivo alcançado. Vamos adiante na competição com a moral alta e a certeza de que podemos chegar longe - declarou.

No próximo sábado o time de Gedeílson vai ao Norte do Brasil visitar o Paysandu, oitavo lugar do torneio. A viagem cansativa que atravessa o país é mais um obstáculo a ser ultrapassado, segundo o defensor.

- Sem dúvida alguma cruzar o país praticamente de ponta a ponta é algo que pesa um pouco. No entanto, nossa preocupação é toda com o adversário, que está invicto e possui o melhor ataque entre os 20 participantes - encerrou.