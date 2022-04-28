Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gedeílson valoriza primeiro triunfo do Ypiranga na Série C do Brasileiro

Lateral-direito diz que triunfo elevou a confiança e garante que o time pode chegar longe...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 02:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 02:06
Os três pontos conquistados contra o Vitória no último domingo em Erechim alçaram o Ypiranga a uma posição intermediária na Série C do Brasileiro. Agora com quatro pontos, o clube do interior do Rio Grande do Sul ocupa a 13ª colocação no campeonato. Destaque da equipe na campanha do vice-campeonato gaúcho, o lateral-direito Gedeílson ressaltou o bem que o triunfo fez ao grupo.
- Estávamos precisando muito vencer após duas rodadas. Realizamos um grande jogo, fomos eficientes e saímos de campo com o objetivo alcançado. Vamos adiante na competição com a moral alta e a certeza de que podemos chegar longe - declarou.
No próximo sábado o time de Gedeílson vai ao Norte do Brasil visitar o Paysandu, oitavo lugar do torneio. A viagem cansativa que atravessa o país é mais um obstáculo a ser ultrapassado, segundo o defensor.
- Sem dúvida alguma cruzar o país praticamente de ponta a ponta é algo que pesa um pouco. No entanto, nossa preocupação é toda com o adversário, que está invicto e possui o melhor ataque entre os 20 participantes - encerrou.
Crédito: GedeílsondizquetriunfofoiimportanteparaoYpiranganaSérieC(Foto:divulgação/assessoriadojogador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas surpreendentes com leguminosas para o dia a dia
Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados