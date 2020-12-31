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Gedeilson sonha com título da Série C pelo Londrina: 'Seria fundamental para mim e para o clube'

Lateral-direito espera valorização após disputar a competição pelo clube paranaense...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2020 às 18:14

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 18:14

Crédito: Divulgação
Campeão brasileiro da Série D pelo Tombense em 2014, o lateral-direito Gedeilson está a cinco jogos de voltar a conquistar uma competição nacional. Titular do Londrina desde sua chegada em setembro, o carioca falou da importância de um possível título da Série C em sua trajetória.
- Esse troféu seria fundamental para mim e para o clube. Conquistas sempre valorizam o atleta e além dela alcançaríamos também o acesso para a Série B, que seria essencial para o Londrina. Estou muito feliz com o meu momento e otimista sobre o nosso objetivo - declarou.
Restando três rodadas para o fim da segunda fase, o Londrina ocupa atualmente a terceira posição no grupo D do torneio. Integrante da defesa menos vazada de seu grupo na primeira etapa do campeonato, Gedeilson revela um sonho que ainda pretende realizar na carreira.
- A única série que não tive a oportunidade de disputar foi a A. Tenho certeza que caso consigamos obter o acesso, serei visto de outra forma no mercado e as chances de tornar esse objetivo uma realidade aumentarão - definiu.

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