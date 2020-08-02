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Gattuso sobre parar Messi: 'Em sonhos ou talvez no videogame'

Técnico italiano brincou com o fato de ter que enfrentar o craque argentino do século. Gattuso também pode sofrer com a perda de Insigne para o duelo decisivo...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 09:19

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 09:19

Crédito: Divulgação
Após a vitória do Napoli sobre a Lazio por 3 a 1, o técnico Gattuso já está pensando no duelo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões no dia oito de agosto. O italiano foi brincou ao responder a pergunta sobre como marcar Messi, o grande craque blaugrana que irá enfrentar no sábado
- Eu poderia marcar em sonhos ou talvez jogando videogame com meu filho e selecionando o Gattuso com a camisa do Milan, quando pesava 15 a 20 quilos a menos.
O italiano também pode perder Insigne para o duelo decisivo, uma vez que o atacante saiu machucado do jogo do último sábado e não sabe se irá conseguir se recuperar a tempo do confronto no Camp Nou. O Napoli fechou o Campeonato Italiano em alta, com duas vitórias, e espera manter o bom momento para surpreender os culés.

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