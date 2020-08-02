Gattuso sobre parar Messi: 'Em sonhos ou talvez no videogame'

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Após a vitória do Napoli sobre a Lazio por 3 a 1, o técnico Gattuso já está pensando no duelo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões no dia oito de agosto. O italiano foi brincou ao responder a pergunta sobre como marcar Messi, o grande craque blaugrana que irá enfrentar no sábado

- Eu poderia marcar em sonhos ou talvez jogando videogame com meu filho e selecionando o Gattuso com a camisa do Milan, quando pesava 15 a 20 quilos a menos.