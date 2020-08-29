Gattuso sobre Osimhen: 'Não contratamos Pelé ou Maradona'

O técnico do Napoli, Gattuso, pediu calma para os torcedores após grande atuação de Victor Osimhen, atleta mais caro da história do clube e recém-contratado, em amistoso de pré-temporada. O nigeriano marcou três gols em uma vitória da equipe por 11 a 0 contra o L’Aquila, mas não quer que o atacante se sinta pressionado.

- É fácil ficar animado agora, mas temos que dar tempo e trabalho para ele, sem colocar pressão. Nós não contratamos o Pelé ou Maradona, nós trouxemos um jogador com certas características que podem nos ajudar. Eu estou satisfeito com o trabalho que ele vem fazendo - disse para os microfones da "Sky Sports".Osimhen chegou como a grande esperança de gols do Napoli na temporada, uma vez que Milik está cotado para sair do clube ainda nesta janela. Gattuso também sabe que o time precisa melhorar em aspectos sem bola para fazer um ano melhor e tentar voltar a conquistar um espaço entre os quatro primeiros no Campeonato Italiano.