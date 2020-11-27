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futebol

Gattuso exalta Maradona: 'Talvez seja mais importante que San Gennaro em Nápoles'

Conhecido pelo seu estilo duro em sua época de jogador, o técnico do Napoli lamentou, em tom de brincadeira, que nunca deu um carrinho no ídolo argentino...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 10:29

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 10:29
Crédito: Reprodução de internet
Gennaro Gattuso, treinador do Napoli, prestou homenagem a Diego Maradona após a vitória por 2 a 0 sobre o Rijeka, pela Liga Europa. O ex-volante italiano comparou o eterno camisa 10 argentino a outro símbolo de adoração da cidade do Sul da Itália, San Gennaro, padroeiro de Nápoles.
- Maradona não foi apenas um jogador que venceu aqui, mas também foi o orgulho dessa cidade, vestindo essa camisa e representando todo o povo. Muitos se chamam Diego em sua homenagem. Acho que Maradona é mais importante até que San Gennaro em Nápoles - disse Gattuso.
Sem perder o bom humor, Gattuso, conhecido pelo seu estilo de jogo forte, disse que teria adorado poder dar um carrinho no argentino.
- Foi uma grande perda, mas ele nunca morrerá porque ele é uma lenda. Sinto que nunca pude dar um carrinho nele - brincou Gattuso.

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