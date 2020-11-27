Gattuso exalta Maradona: 'Talvez seja mais importante que San Gennaro em Nápoles'

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Gennaro Gattuso, treinador do Napoli, prestou homenagem a Diego Maradona após a vitória por 2 a 0 sobre o Rijeka, pela Liga Europa. O ex-volante italiano comparou o eterno camisa 10 argentino a outro símbolo de adoração da cidade do Sul da Itália, San Gennaro, padroeiro de Nápoles.

- Maradona não foi apenas um jogador que venceu aqui, mas também foi o orgulho dessa cidade, vestindo essa camisa e representando todo o povo. Muitos se chamam Diego em sua homenagem. Acho que Maradona é mais importante até que San Gennaro em Nápoles - disse Gattuso.

Sem perder o bom humor, Gattuso, conhecido pelo seu estilo de jogo forte, disse que teria adorado poder dar um carrinho no argentino.