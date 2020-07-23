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futebol

Gattuso critica atuação do Napoli e mostra preocupação pelo Barcelona

Time italiano sofreu derrota para o Parma e vive momento ruim no Campeonato Italiano. Equipe está em 7º lugar e tem três semanas até partida pela Liga dos Campeões...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 13:28

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 13:28
Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial
Não é só o Barcelona que está preocupado com o seu futuro na Liga dos Campeões, mas o Napoli, rival dos culés nas oitavas de final, também estão temerários. Após a derrota para o Parma por 2 a 1 pelo Campeonato Italiano, o técnico Gattuso se irritou com o desempenho dos jogadores e disse que, dessa forma, será difícil encarar a equipe blaugrana.
- Se continuarmos dessa forma, com esta atitude e este jogo, a única coisa que posso dizer é que não faremos nem cosquinhas no Barça na Liga dos Campeões. Estamos concedendo oportunidades e falhando para que os oponentes marquem. Já aconteceu em diversas ocasiões e devemos solucionar já que nos está gerando grandes problemas.
Após um bom retorno no Campeonato Italiano, o Napoli vive momento irregular e venceu apenas uma das últimas quatro partidas realizadas. Faltando apenas três rodadas para o fim da competição, o time foi ultrapassado pelo Milan e vê a Roma cada vez mais distante na 5ª colocação.

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