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Gatito elogia chegada de reforços no Botafogo: 'Vão agregar muito'

Goleiro paraguaio acredita que novas contratações vão agregar ao elenco do Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 19:55

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 19:55

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O elenco do Botafogo deve passar por mudanças significativas para o começo do Campeonato Brasileiro, em agosto. A diretoria espera a chegada de cinco reforços - até agora, apenas Salomon Kalou foi confirmado. Em entrevista para a "BotafogoTV", nesta quarta-feira, Gatito Fernández elogiou o processo.
- Sinto um time mais maduro, que já se conhece mais. Com esse tempo de preparação vamos nos conhecendo cada dia mais, também com as peças que estão chegando. Acredito que estamos indo por um bom caminho - afirmou.
Com um plantel recheado de jovens jogadores, o goleiro acredita que a presença de atletas renomados mundialmente pode ser benéfica. O paraguaio acredita em evolução dentro e fora do campo.
- Creio que vão agregar muito ao nosso elenco, pela experiência que tem no futebol. Temos um elenco um pouco mais jovem este ano, e tendo como exemplo esses grandes jogadores isso vai somar. No dia a dia eles vão aprendendo muitas coisas boas com o Honda e com a chegada do Kalou, vão somando - completou.

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