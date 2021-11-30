Gatito comemora marca de cinco anos de Botafogo: ‘Uma consolidação na carreira que sempre busquei’

Nesta segunda-feira, Gatito Fernández completou cinco anos desde sua chegada ao Botafogo. Em sua rede social, o goleiro paraguaio publicou um vídeo com alguns de seus momentos na meta alvinegra, comemorou a marca atingida e expôs sentimento de gratidão ao clube.- Hoje completo 5 anos de @botafogo. Para mim é uma data marcante pois significou uma consolidação na carreira que sempre busquei. Mais do que isso, conheci pessoas que me ajudaram a crescer como homem e agora como pai de família.

- No dia a dia, dentro de campo… Sempre vesti essa camisa com dedicação e orgulho. E sempre vou agradecer por ter a oportunidade de defender um clube com tanta história no futebol brasileiro e mundial!! - exaltou Gatito em sua rede social.

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Gatito Fernández possui uma forte identificação com o clube e também o carinho do torcedor. O goleiro encantou os alvinegros com suas grandes atuações na Libertadores de 2017, defesas de pênaltis, conquista do Carioca de 2018 e bastante representatividade dentro de campo.

O goleiro está há mais de um ano e dois meses sem entrar em campo pelo Botafogo. Mas foi relacionado na última partida do clube na temporada, para festejar o título da Série B diante do torcedor. Gatito aproveitou o momento dentro do Nilton Santos e pediu sua namorada em casamento.