Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Gatito brilha e garante Botafogo na 3ª fase da Copa do Brasil

No tempo normal, Alvinegro sofre, empata em 1 a 1, mas vê paraguaio pegar duas cobranças e decidir nas penalidades; Glorioso chega à terceira fase da Copa do Brasil

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 00:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 00:30
Gatito pegou duas penalidades e garantiu o triunfo alvinegro Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Gatito Fernández salvou o Botafogo mais uma vez. Nesta quarta-feira, no Estádio dos Aflitos, o Alvinegro foi pior durante o tempo normal e teve que se contentar com o empate em 1 a 1, com gols dos camisas 10 Jean Carlos, pelos donos da casa, e Bruno Nazário, pelos cariocas. Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro paraguaio, que pegou duas cobranças e deu a vitória ao Glorioso por 4 a 3 nos pênaltis. 
Nos primeiros 20 minutos, muita intensidade no Aflitos. Inflamado pelo bom público, o Náutico chegou com perigo em cabeçadas de Matheus Carvalho, nas mãos de Gatito, e de Diego Silva, bloqueado por Benevenuto. O Botafogo respondeu com chute venenoso de Bruno Nazário, que Jefferson defendeu. Danilo Barcelos, atuando como meia, também teve chance, mas desperdiçou na pequena área.

Veja Também

Botafogo planeja negociar o zagueiro Joel Carli e aliviar folha salarial

Justiça determina penhora de cota milionária do Botafogo junto à Globo

Na sequência da primeira etapa, Botafogo esfriou o jogo e ficou mais com a bola. O Cícero, escalado como centroavante, levou perigo em chute cruzado. Mas quando o Alvinegro parecia dominar, o destaque do Timbu apareceu. Jean Carlos recebeu de Paiva na entrada da área, chutou forte, rasteiro, e explodiu o Aflitos: 1 a 0. No lance seguinte, o camisa 10 alvirrubro quase fez o segundo em chutaço de longe, mas Gatito voou para espalmar.
Para o segundo tempo, Autuori voltou com Pedro Raul no lugar de Cícero, mas as dificuldades seguiam para o Botafogo. Pressionado, o Glorioso atacava sem organização e oferecia contra-ataques. Mas aí, foi a vez do 10 do alvinegro aparecer. Pela direita, Luiz Fernando tirou a marcação com bonito corte e cruzou para Bruno Nazário subir no tempo perfeito e desviar de cabeça para o gol pernambucano: 1 a 1.
Após o empate, só deu Nático. Aos 33, após cruzamento rasteiro de Hareda, o ex-botafoguense Jorge Henrique, completamente livre na pequena área, furou. Pouco depois, o medalhão se redimiu ao esticar linda bola e deixar Erick na cara do gol. O atacante, mesmo com muito espaço, finalizou em cima de Gatito, para o desespero da torcida local. Com a bola teimando em entrar, o duelo seguiu para os pênaltis.
Pedro Raul, Alex Santana, Bruno Nazário e Danilo Barcelos acertaram pelo Botafogo. Ronaldo Alves, do Náutico, bateu cruzado e parou em Gatito. Luiz Fernando, em cobrança muito parecida, também parou em Jonnathan. Mas na última cobrança dos donos da casa, o goleiro paraguaio defendeu o chute de Paiva e salvou o Alvinegro em mais uma disputa de pênaltis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados