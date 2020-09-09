Gastón Rodríguez comenta sobre o trabalho de ganho de confiança do Avaí

Crédito: Divulgação/Avaí

Com um dos investimentos mais caros da Série B, o Avaí ainda não embalou na competição. Após sete jogos disputados, o time aparece na modesta 11ª colocação e precisa reagir o quanto antes.O próximo desafio será na sexta-feira, quando recebe a Ponte Preta na Ressacada e tem a missão de conquistar três pontos.

Para o duelo dentro de casa, uma das apostas é o atacante Gastón Rodríguez, que vive um bom momento e sonha com o time mais confiante dentro de campo.

‘Precisamos de confiança. Como digo, a confiança é tudo. Temos que fazer um gol quando estivermos no bom momento. A equipe vem trabalhando bem e é questão de ganhar confiança, de fazer as vitórias, acredito que a equipe pode jogar mais, pois o Avaí fez boas contratações e acredito também que vamos melhorar’, afirmou.