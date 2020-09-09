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futebol

Gastón Rodríguez comenta sobre o trabalho de ganho de confiança do Avaí

Atacante uruguaio espera que um triunfo na próxima rodada deixe o Leão mais confiante dentro dos jogos...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 15:49

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 15:49
Crédito: Divulgação/Avaí
Com um dos investimentos mais caros da Série B, o Avaí ainda não embalou na competição. Após sete jogos disputados, o time aparece na modesta 11ª colocação e precisa reagir o quanto antes.O próximo desafio será na sexta-feira, quando recebe a Ponte Preta na Ressacada e tem a missão de conquistar três pontos.
Para o duelo dentro de casa, uma das apostas é o atacante Gastón Rodríguez, que vive um bom momento e sonha com o time mais confiante dentro de campo.
‘Precisamos de confiança. Como digo, a confiança é tudo. Temos que fazer um gol quando estivermos no bom momento. A equipe vem trabalhando bem e é questão de ganhar confiança, de fazer as vitórias, acredito que a equipe pode jogar mais, pois o Avaí fez boas contratações e acredito também que vamos melhorar’, afirmou.
Avaí e Ponte Preta se enfrentam a partir das 19h15 (Horário de Brasília), na Ressacada.

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