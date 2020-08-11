Gasperini sobre Atalanta: 'Somos como a seleção nacional'

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Na véspera da partida decisiva entre Atalanta e Paris Saint-Germain a ser realizada nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), o técnico Gasperini comparou a equipe italiana a seleção nacional. A cabeça do ataque de 98 gols no calcio está confiante para o duelo das quartas de final da Liga dos Campeões.

- O PSG domina a França há anos, é uma grande equipe com grandes jogadores, mas a Atalanta também superou times difíceis. Estamos confiantes de que podemos jogar bem. E agora somos como a seleção nacional, esperamos representar bem a Itália. Estamos satisfeitos por estar aqui e ficaremos ainda mais se passarmos de fase.