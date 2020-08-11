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Gasperini sobre Atalanta: 'Somos como a seleção nacional'

Técnico da Atalanta se mostra confiante para o duelo contra o PSG nas quartas de final da Liga dos Campeões e esperar representar a Itália no torneio e passar de fase...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 13:56

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 13:56

Crédito: Reprodução
Na véspera da partida decisiva entre Atalanta e Paris Saint-Germain a ser realizada nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), o técnico Gasperini comparou a equipe italiana a seleção nacional. A cabeça do ataque de 98 gols no calcio está confiante para o duelo das quartas de final da Liga dos Campeões.
- O PSG domina a França há anos, é uma grande equipe com grandes jogadores, mas a Atalanta também superou times difíceis. Estamos confiantes de que podemos jogar bem. E agora somos como a seleção nacional, esperamos representar bem a Itália. Estamos satisfeitos por estar aqui e ficaremos ainda mais se passarmos de fase.
O duelo das quartas de final será jogado em partida única e em caso de empate haverá prorrogação e, posteriormente, caso o resultado não se altere, pênaltis. O vencedor irá encarar Atlético de Madrid ou RB Leipzig que se encontram nesta quinta-feira para decidir um lado da chave do maior torneio de futebol europeu.

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