Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gasperini projeta futuro da Atalanta na Champions e fala em reforços

Técnico da equipe italiana também pediu respeito nas suas decisões como treinador após polêmica com Papu Gómez. Atalanta venceu Ajax nesta quarta-feira por 1 a 0...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 18:04

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 18:04

Crédito: Atalanta consegue classificação às oitavas pelo segundo ano consecutivo (Laurence Griffiths / POOL / AFP
Após a vitória contra o Ajax e a classificação da Atalanta para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o técnico Gasperini não pensa em demissão, apesar das recentes contestações. O veterano não descartou a realização de contratações na janela de janeiro para chegar com mais força na fase eliminatória.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
- Estou em sintonia com o clube e essa vitória nos permite planejar a temporada. Há o mercado de transferências em janeiro, não tenho pedidos particulares, mas temos que estudar as estratégias para o que nos espera, pelo fato de termos progredido na Liga dos Campeões.
O treinador também pediu respeito nas escolhas da decisão e colocou panos quentes na sua relação conturbada com Papu Gómez.
- Além do que foi dito, devo estar livre para fazer minhas escolhas de acordo com o adversário que enfrentamos. Você viu o valor de Papu esta noite. Estávamos sofrendo muitos gols e marcando menos do que no passado, então tomei decisões diferentes e momentâneas para conseguir o melhor resultado possível. Com Pessina, encontramos um equilíbrio diferente.
A Atalanta aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário nas oitavas de final da Champions League. Por ter terminado na segunda colocação, a equipe italiana irá encarar algum time que tenha terminado na liderança de um grupo com exceção da Juventus, por ser um clube do mesmo país.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados