Gasperini projeta futuro da Atalanta na Champions e fala em reforços

Crédito: Atalanta consegue classificação às oitavas pelo segundo ano consecutivo (Laurence Griffiths / POOL / AFP

Após a vitória contra o Ajax e a classificação da Atalanta para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o técnico Gasperini não pensa em demissão, apesar das recentes contestações. O veterano não descartou a realização de contratações na janela de janeiro para chegar com mais força na fase eliminatória.

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- Estou em sintonia com o clube e essa vitória nos permite planejar a temporada. Há o mercado de transferências em janeiro, não tenho pedidos particulares, mas temos que estudar as estratégias para o que nos espera, pelo fato de termos progredido na Liga dos Campeões.

O treinador também pediu respeito nas escolhas da decisão e colocou panos quentes na sua relação conturbada com Papu Gómez.

- Além do que foi dito, devo estar livre para fazer minhas escolhas de acordo com o adversário que enfrentamos. Você viu o valor de Papu esta noite. Estávamos sofrendo muitos gols e marcando menos do que no passado, então tomei decisões diferentes e momentâneas para conseguir o melhor resultado possível. Com Pessina, encontramos um equilíbrio diferente.