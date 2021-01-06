Gasperini lamenta ida de Diallo ao Manchester United: 'Gostaria que ele ficasse'

O Manchester United se prepara para receber sua primeira contratação de janeiro. Com tudo assinado desde outubro, parece que Amad Diallo reforçará os Red Devils ainda neste mês. A saída da jovem promessa, porém, não agrada a Gasperini, que esperava a permanência do jogador até o final da atual temporada.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
- Parecia que haveria dificuldades na transferência em janeiro, mas assim que consertarem ele irá para o Manchester United. Ele poderia ficar aqui por alguns meses. Gosto muito dele, tem apenas 18 anos. Eu gostaria que ele ficasse até junho, mas obviamente depende do Manchester United.Diallo foi contratado pelo Manchester United em outubro, por cerca de 21 milhões de euros. O clube inglês não quer deixá-lo emprestado ao clube de Bergamo até o final da atual temporada, mesmo após pedido da Atalanta.
Na atual temporada, Diallo participou de apenas duas partidas com a camisa da Atalanta. Ele não marcou nenhum gol.