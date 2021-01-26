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Gasperini acredita na Atalanta sem Papu Gómez: 'A equipe pode continuar bem sem ele'

Após a saída do argentino para o Sevilla, treinador da Atalanta mostra que, apesar da perda do craque, ainda tem uma equipe capaz de continuar bem...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 16:41

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 16:41
Crédito: Vincenzo Pinto/AFP
O Sevilla anunciou nesta terça-feira a contratação do meia Papu Gómez, que pertencia à Atalanta. Após a saída do craque, que estava entre os principais jogadores da equipe italiana, o treinador, Gian Piero Gasperini garantiu que sua equipe ainda é capaz de manter o alto nível sem o jogador argentino.
Veja a tabela do Italiano- Ele (Papu Gómez) deu muito à Atalanta. Nos ajudou a crescer. Acredito que agora a equipe pode continuar bem sem ele. Só posso desejar à ele o melhor. Vai para uma equipa muito forte, que joga a Champions. É uma boa vitrine para ele, será uma grande experiência - disse Gasperini em entrevista à rede de televisão italiana 'RAI'.
Alejandro 'Papu' Gómez atuou na Atalanta por seis temporadas e meia, fazendo 59 gols em 252 partidas. A Atalanta ocupa a quinta colocação do Campeonato Italiano, e enfrenta a Lazio nesta quarta-feira, às 13:45h (de Brasília), pelas quartas de final da Coppa Italia.

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