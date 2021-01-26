Gasperini acredita na Atalanta sem Papu Gómez: 'A equipe pode continuar bem sem ele'

Crédito: Vincenzo Pinto/AFP

O Sevilla anunciou nesta terça-feira a contratação do meia Papu Gómez, que pertencia à Atalanta. Após a saída do craque, que estava entre os principais jogadores da equipe italiana, o treinador, Gian Piero Gasperini garantiu que sua equipe ainda é capaz de manter o alto nível sem o jogador argentino.

Veja a tabela do Italiano- Ele (Papu Gómez) deu muito à Atalanta. Nos ajudou a crescer. Acredito que agora a equipe pode continuar bem sem ele. Só posso desejar à ele o melhor. Vai para uma equipa muito forte, que joga a Champions. É uma boa vitrine para ele, será uma grande experiência - disse Gasperini em entrevista à rede de televisão italiana 'RAI'.