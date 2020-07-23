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Gary Neville pede contratações ao United: 'Não me parece que essa equipe possa brigar pelo título'

Ex-lateral dos Red Devils acredita que o clube
precisa de investimento para competir com Liverpool e City...

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 21:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2020 às 21:35
Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Gary Neville, lenda do Manchester United, acredita que o clube precisa de reforços para competir pelo título da Premier League. Para o ex-lateral, falta qualidade na equipe dos Red Devils.
- Não me parece que esta equipa possa brigar pelo título. Precisa de mais contratações e de contratações acertadas. Mas tenho de ser justo com o Solskjaer, penso que os jogadores que contratou desde que chegou fizeram com que a equipe evoluísse bastante. Mas para o título creio que precisa de mais quatro jogadores, pelo menos. A minha preocupação não está no meio-campo ou no ataque, mas na falta de talento nos jogadores que não são titulares - disse à "Sky Sports".
Neville é uma das lendas do Manchester United. O lateral atuou apenas com a camisa do clube vermelho durante toda a sua carreira. Desde 1991 até 2011, foram 599 partidas, sete gols e 47 assistências.

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