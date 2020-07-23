Gary Neville pede contratações ao United: 'Não me parece que essa equipe possa brigar pelo título'

- Não me parece que esta equipa possa brigar pelo título. Precisa de mais contratações e de contratações acertadas. Mas tenho de ser justo com o Solskjaer, penso que os jogadores que contratou desde que chegou fizeram com que a equipe evoluísse bastante. Mas para o título creio que precisa de mais quatro jogadores, pelo menos. A minha preocupação não está no meio-campo ou no ataque, mas na falta de talento nos jogadores que não são titulares - disse à "Sky Sports".