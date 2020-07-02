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futebol

Gary Neville critica postura de Alonso em jogo do Chelsea

Inglês não gostou de comportamento do lateral esquerdo que não acompanho Yarmolenko na jogada do terceiro e decisivo gol do West Ham na partida da última quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 12:34

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 12:34

Crédito: Marcos Alonso foi alvo de crítica de ex-laterais ingleses (ADRIAN DENNIS / AFP
O ex-lateral Gary Neville criticou a participação de Marcos Alonso no terceiro gol sofrido pelo Chelsea na derrota para o West Ham. Na “Sky Sports”, o inglês criticou a postura do espanhol que não acompanhou Yarmolenko, autor do gol da vitória dos Hammers, quando a jogada se iniciou, ainda no campo de defesa da equipe vitoriosa.
Apontando para uma tela em que passava o replay do lance, Neville disse que faltou vontade para o atleta acompanhar a jogada.
- O que faz, Alonso? Aí está a velocidade do corredor. Isso determinou a partida do Chelsea, junto com a má defesa de Rudiger. Marcos Alonso está do lado de Yarmolenko quando o contra-ataque começa e ele nem se importa em segui-lo. Por isso está sob pressão no clube. Corra o mais rápido que puder quando seu time perder a bola. Você aprende isso aos seis anos.
Ashley Cole, ex-lateral do Chelsea, também criticou a falta de velocidade do camisa três. Com a derrota, o Chelsea perdeu a oportunidade de subir para a 3ª colocação e fica apenas dois pontos na frente de Manchester United e Wolverhampton na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

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