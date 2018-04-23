Garrafas e latinhas valem ingressos para assistir Atlético e Paysandu

O torcedor que queira assistir ao confronto entre Atlético Itapemirim e Paysandu, pelo jogo de ida da final da Copa Verde, nesta quarta-feira (25), às 21h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, poderá receber o ingresso do jogo com a troca de materiais recicláveis. A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), em parceria com o clube alvinegro, disponibilizou ingressos que podem ser trocados por garrafas plásticas e latinhas de alumínio. A FES solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o envio de duas máquinas "Retorna Machine" para reforçar as doações ao clube capixaba.

Torcedores do Atlético Itapemirim Crédito: Atlético Itapemirim

As máquinas estão instaladas no Shopping Moxuara, em Cariacica, e no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. O equipamento fica nos locais até a próxima quarta-feira (25), dia do confronto. Moradores de Itapemirim também podem fazer a troca na Drogaria Itapemirim, localizada no centro da cidade.

Para adquirir o ingresso, a pessoa precisa inserir na máquina cinco garrafas plásticas de qualquer tamanho ou cinco latinhas de alumínio. A própria máquina irá gerar e imprimir um voucher com código de barras, que deverá ser trocado pelas entradas, na bilheteria do Kleber Andrade. Serão disponibilizados quatro mil ingressos verdes, sendo que cada usuário pode resgatar até quatro ingressos.

A ação, além de beneficiar o meio ambiente, dá ao Galo R$ 30 mil reais, valor que será depositado na conta do clube capixaba.

SAIBA OS HORÁRIOS

Shopping Moxuara e Shopping Praia da Costa

Dia 23  das 12 às 22 horas

Dia 24  das 12 às 22 horas

Dia 25  das 10 às 16 horas

Drogaria Itapemirim

Dia 23  das 7 às 20 horas

Troca do voucher