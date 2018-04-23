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Ação ambiental

Garrafas e latinhas valem ingressos para assistir Atlético e Paysandu

Garrafas plásticas e latinhas de alumínio poderão ser trocadas por bilhetes para partida da final da Copa Verde, que acontece nesta quarta, no Kleber Andrade

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 18:48
O torcedor que queira assistir ao confronto entre Atlético Itapemirim e Paysandu, pelo jogo de ida da final da Copa Verde, nesta quarta-feira (25), às 21h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, poderá receber o ingresso do jogo com a troca de materiais recicláveis. A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), em parceria com o clube alvinegro, disponibilizou ingressos que podem ser trocados por garrafas plásticas e latinhas de alumínio. A FES solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o envio de duas máquinas "Retorna Machine" para reforçar as doações ao clube capixaba.
Torcedores do Atlético Itapemirim Crédito: Atlético Itapemirim
As máquinas estão instaladas no Shopping Moxuara, em Cariacica, e no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. O equipamento fica nos locais até a próxima quarta-feira (25), dia do confronto. Moradores de Itapemirim também podem fazer a troca na Drogaria Itapemirim, localizada no centro da cidade.
Para adquirir o ingresso, a pessoa precisa inserir na máquina cinco garrafas plásticas de qualquer tamanho ou cinco latinhas de alumínio. A própria máquina irá gerar e imprimir um voucher com código de barras, que deverá ser trocado pelas entradas, na bilheteria do Kleber Andrade. Serão disponibilizados quatro mil ingressos verdes, sendo que cada usuário pode resgatar até quatro ingressos.
A ação, além de beneficiar o meio ambiente, dá ao Galo R$ 30 mil reais, valor que será depositado na conta do clube capixaba.
SAIBA OS HORÁRIOS
Shopping Moxuara e Shopping Praia da Costa
Dia 23  das 12 às 22 horas
Dia 24  das 12 às 22 horas
Dia 25  das 10 às 16 horas
Drogaria Itapemirim
Dia 23  das 7 às 20 horas
Troca do voucher
Na quarta-feira (25), a partir das 19 horas, na bilheteria do estádio Kleber Andrade.

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