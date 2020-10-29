Garotada resolve, e Milan vence o Sparta Praga pela Liga Europa

A grande fase do Milan ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira. No San Siro, o clube italiano derrotou o Sparta Praga por 3 a 0, pela segunda rodada da Liga Europa. Brahim Díaz, Rafael Leão e Diogo Dalot marcaram os gols da partida, que deixa o clube na liderança do Grupo H, com seis pontos. Com esse resultado, o Milan também chega à marca de 23 jogos sem ser derrotado, somando 18 vitórias e cinco empates.PRESSÃO E GOL ROSSONEROJogando em casa, o Milan fez valer o favoritismo e dominou as ações do jogo desde o início. Sem ser exigido defensivamente, o clube italiano não teve dificuldades em construir chances e abriu o placar aos 23 minutos. Após bom passe de Ibrahimovic, o espanhol Brahim Díaz, ex-Real Madrid, cortou o zagueiro adversário e finalizou forte para dar vantagem aos donos da casa.