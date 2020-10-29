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futebol

Garotada resolve, e Milan vence o Sparta Praga pela Liga Europa

Mesmo com pênalti perdido por Ibra, Milan segue com campanha invicta na temporada. Brahim Díaz, Leão e Dalot - todos nascidos em 1999 - marcam os gols do clube italiano...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 16:47

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 16:47
Crédito: Jovens do Milan se destacaram (MARCO BERTORELLO / AFP
A grande fase do Milan ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira. No San Siro, o clube italiano derrotou o Sparta Praga por 3 a 0, pela segunda rodada da Liga Europa. Brahim Díaz, Rafael Leão e Diogo Dalot marcaram os gols da partida, que deixa o clube na liderança do Grupo H, com seis pontos. Com esse resultado, o Milan também chega à marca de 23 jogos sem ser derrotado, somando 18 vitórias e cinco empates.PRESSÃO E GOL ROSSONEROJogando em casa, o Milan fez valer o favoritismo e dominou as ações do jogo desde o início. Sem ser exigido defensivamente, o clube italiano não teve dificuldades em construir chances e abriu o placar aos 23 minutos. Após bom passe de Ibrahimovic, o espanhol Brahim Díaz, ex-Real Madrid, cortou o zagueiro adversário e finalizou forte para dar vantagem aos donos da casa.
ZLATAN TAMBÉM ERRAMesmo na frente do marcador, o Milan seguiu pressionando e teve chance de ampliar ainda na etapa inicial. Aos 35, Ibra foi empurrado dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, no entanto, o atacante sueco acertou o travessão e desperdiçou a oportunidade de fazer o segundo gol rossonero.
PORTUGUESES RESOLVEMNa volta do intervalo, Ibrahimovic saiu para a entrada de Rafael Leão e o atacante português fez valer a oportunidade. Aos 11 minutos da etapa final, o compatriota Dalot cruzou de três dedos e Leão apenas escorou para as redes para ampliar a vantagem do Milan. Em seguida, aos 21, foi a vez de Dalot balançar as redes, após belo lançamento de Bennacer, e fechar o placar.

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