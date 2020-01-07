Garotada do Serra joga pela classificação na Copa São Paulo

O Serra não se intimidou diante de seis mil pessoas e venceu o XV de Jaú, em Jaú Crédito: Paulo César Grange/XV de Jaú

O Serra venceu o XV de Jaú pelo placar de 2 x 1 em partida válida pelo Grupo 5 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e se manteve com boas chances de classificação à segunda fase da maior competição da categoria no Brasil. Os gols da partida foram anotados por Jhuan, logo aos 3 minutos e Damazio, aos 11 da etapa inicial. Yuri descontou no segundo tempo para o time da casa.

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O triunfo conquistado no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, na tarde desta segunda-feira (06), levou a garotada do time capixaba aos mesmos três pontos do rival batido no interior paulista, porém a equipe do Espírito Santo perde nos critérios de desempate. O Vitória-BA, que superou o tricolor serrano na estreia por 3 x 1 lidera o grupo, com quatro pontos.

Agora o "Serrinha" joga a vida no duelo contra o Guarani, nesta quinta-feira (08), novamente em Jaú, às 17h45. Caso vença, o Serra chegará aos seis pontos e poderá até avançar em primeiro caso XV de Jaú e Vitória-BA empatem na partida, no mesmo dia, às 20h. Se empatar, a equipe capixaba dependerá de uma combinação de resultados para avançar como um dos melhores segundos colocados.

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