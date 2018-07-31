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Garotada do Serra bate a Desportiva e conquista o Capixabão Sub-20

Após o título estadual entre os profissionais, o Tricolor Serrano garantiu mais um troféu no ano em que retorna à elite do futebol capixaba

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 14:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 14:41
O 2018 do Serra tem sido glorioso neste ano de retorno à elite do futebol capixaba. Depois do título do Capixabão entre os profissionais, a garotada da Cobra-Coral derrotou a Desportiva Ferroviária por 1 a 0 e também conquistou o Capixabão Sub-20. O gol salvador foi marcado pelo zagueiro Jhonatan, aos 38 minutos do segundo tempo. A partida aconteceu na noite desta segunda-feira, no Kleber Andrade.
A partida teve emoção até o fim. Após cobrança de falta pelo alto, o zagueiro Jhonatan subiu mais que a defesa da Desportiva e cabeceou firme para decretar a vitória do Serra no Kleber Andrade no finalzinho.
O Serra estava no mesmo grupo da Desportiva na primeira fase. Enquanto o rival liderou de ponta a ponta, o Tricolor Serrano veio galgando posições, ficando na 4ª posição. Porém, no mata-mata o Serra se mostrou copeiro, abrindo vantagem sobre os adversários. Na decisão, aproveitou o campo neutro do Kleber Andrade, jogou por uma bola e acabou levantando a taça.
Já a Desportiva tinha uma campanha quase perfeita até essa decisão. Dos 11 jogos disputados até então, havia vencido nove e empatado apenas dois. Chegava à final após uma goleada de 6 a 0 sobre o Linhares. Mas acabou não convertendo as diversas chances criadas em gol e foi derrotado.
Copa São Paulo
Os dois finalistas já estavam classificados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Serra eliminou o Real Noroeste, enquanto a Desportiva Ferroviária passou pelo Linhares.
 
 
 

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