Garotada do Serra bate a Desportiva e conquista o Capixabão Sub-20

O 2018 do Serra tem sido glorioso neste ano de retorno à elite do futebol capixaba. Depois do título do Capixabão entre os profissionais, a garotada da Cobra-Coral derrotou a Desportiva Ferroviária por 1 a 0 e também conquistou o Capixabão Sub-20. O gol salvador foi marcado pelo zagueiro Jhonatan, aos 38 minutos do segundo tempo. A partida aconteceu na noite desta segunda-feira, no Kleber Andrade.

A partida teve emoção até o fim. Após cobrança de falta pelo alto, o zagueiro Jhonatan subiu mais que a defesa da Desportiva e cabeceou firme para decretar a vitória do Serra no Kleber Andrade no finalzinho.

O Serra estava no mesmo grupo da Desportiva na primeira fase. Enquanto o rival liderou de ponta a ponta, o Tricolor Serrano veio galgando posições, ficando na 4ª posição. Porém, no mata-mata o Serra se mostrou copeiro, abrindo vantagem sobre os adversários. Na decisão, aproveitou o campo neutro do Kleber Andrade, jogou por uma bola e acabou levantando a taça.

Já a Desportiva tinha uma campanha quase perfeita até essa decisão. Dos 11 jogos disputados até então, havia vencido nove e empatado apenas dois. Chegava à final após uma goleada de 6 a 0 sobre o Linhares. Mas acabou não convertendo as diversas chances criadas em gol e foi derrotado.

Copa São Paulo

Os dois finalistas já estavam classificados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Serra eliminou o Real Noroeste, enquanto a Desportiva Ferroviária passou pelo Linhares.







