Garotada de Rio Branco e Espírito Santo em busca de espaço na Copa SP

Mais um ano começa com a Copa São Paulo de Futebol Júnior causando frisson. Cento e vinte e oito clubes, divididos em 32 chaves com quatro equipes cada na primeira fase, desfilarão suas promessas sub-20 sob os olhares de treinadores, diretores, empresários e olheiros de todas as partes do Brasil e também de equipes de fora do território nacional.

É hora de garimpar a próxima joia rara que pode surgir no futebol brasileiro. E a edição da Copinha, como o torneio é carinhosamente chamado, chega cercada de expectativa para os meninos que atuam por Rio Branco e Espírito Santo - representantes capixabas na edição desta temporada.

Time Sub-20 do Rio Branco na Copa São Paulo Crédito: André Rodrigues

O Brancão, mesmo possuindo uma bela história no futebol local, não pode ser considerado um franco favorito para se classificar no Grupo 23. Mas entrará no torneio com uma equipe voando baixo fisicamente, comandada pelo capacitado técnico Erich Bomfim, provável futuro treinador do time profissional do Alvinegro no Capixaba da Série B, que tem em mãos talentos que inclusive já atuaram profissionalmente em clubes de outros Estados.

Os adversários do Brancão serão o Audax-SP, time da cidade-sede do grupo, o favorito Atlético-MG e a União Barbarense, que entrou na vaga do Fast, do amazonas. Para os garotos do Capa-Preta, o desafio é enfrentar os "gigantes" - principalmente o Galo - deixando o máximo em campo para conseguir destaque no cenário nacional e, como consequência, uma oportunidade em um grande clube fora do Estado.

E esse é o maior desejo do matador do Rio Branco. Com apenas 18 anos, o atacante Breno Almeida, ou Breno Orelha, como foi apelidado pelo companheiros de time, espera seguir o destino traçado por tantos jovens atletas que atuam em categorias de base de clubes de menor expressão do país.

Principal nome do Brancão durante a preparação - marcou no empate em 1 a 1 com o Botafogo, no Nilton Santos, e fez dois gols no empate em 2 a 2 contra o Vitória -, o camisa 9 espera ser letal quando tiver a chance de marcar.

A Copa São Paulo é uma vitrine para todos os jogadores, pois todos nós temos o sonho de jogar um torneio como esse por conta da sua importância. O desejo é de nos tornarmos atletas profissionais de um time grande, então, queremos chegar lá para representarmos bem o Estado. A torcida do Rio Branco pode esperar um atleta bastante dedicado e que vai tentar fazer o maior número de gols possível. Pode colocar a bola na área que vou estar lá para conferir e guardar, disse Breno Orelha.

Santão enfrenta o Água Santa nesta terça

O Espírito Santo estreia hoje na Copa São Paulo, diante do Água Santa, em grupo que ainda tem Vasco e Juventus-SP. O Santão quer fazer história na competição e conquistar a classificação à segunda fase - façanha um tanto difícil, pois a melhor campanha de uma equipe capixaba no campeonato foi da Desportiva, em 1998, quando chegou às oitavas. Forte na base, o clube já promoveu jogadores do sub-20 para integrar os primeiros treinamentos da equipe profissional neste início de pré-temporada para 2018. O time carrega a esperança de chegar longe na competição e, posteriormente, alguns talentos devem ser aproveitados no elenco principal do Santão ou de serem selecionado para atuar por grandes clubes. É o desejo que alimenta o lateral-direito Thiaguinho, que disputará pela primeira vez a Copinha.

Equipe Sub-20 do Espírito Santo estreia nesta terça na Copa São Paulo Crédito: Divulgação/ESFC

Estamos esperançosos em fazermos três ótimos jogos na fase de grupos para que, assim, possamos nos classificar. O Espírito Santo nos deu boa estrutura de treino, fizemos bons amistosos e agora é fazer chover lá. Vamos encarar o Vasco, por exemplo, e não temos que ter medo. É jogar de igual para igual", disse.

Celeiro de bons jogadores, o Santão tem dado atenção especial às categorias de base. E a hora é de brilhar com os olhos do Brasil todos voltados para a Copa São Paulo. Aumenta a expectativa, dobra a responsabilidade, mas também cresce as chances de alavancar carreiras.