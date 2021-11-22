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futebol

Gareth Southgate renova contrato com a Inglaterra por três anos

Com o novo vínculo, treinador irá permanecer no comando da seleção até a Eurocopa de 2024. Ex-jogador está no comando da equipe desde 2016, mas não ganhou títulos...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 12:03

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 12:03

Gareth Southgate, técnico da Inglaterra, renovou seu contrato por mais três anos e permanece à frente da seleção até a Eurocopa de 2024. O comandante, que dirige os Três Leões desde 2016, é recompensado por ter chegado em uma semifinal de Copa do Mundo e na decisão da última Eurocopa.Além do treinador, Steve Holland, assistente técnico, também ampliou seu vínculo. A equipe está classificada para a Copa do Mundo de 2022 e o comandante da seleção busca seu primeiro título na carreira e tirar a seca da Inglaterra, que não conquista uma taça desde o Mundial de 1966.
> Veja as seleções europeias que estão na Copa do Mundo
- Estou muito feliz por Steve e eu termos ampliado nossos contratos. É um privilégio incrível liderar esse time. Nós temos uma grande oportunidade na nossa frente. Os torneios e os grandes jogos são o que me inspiraram quando criança e ser capaz de conectar as pessoas a isso tem sido muito especial e a equipe pode evoluir - disse Southgate em coletiva.
Apesar da permanência, o técnico da seleção inglesa começa a ser cobrado por resultados por dirigir uma equipe com grandes talentos. O treinador já participou de uma Copa do Mundo, uma Eurocopa e uma Nations League, mas ainda não venceu nenhum torneio.
Crédito: GarethSouthgateirápermanecernaInglaterraaté2024(Foto:UEFA/AFP

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