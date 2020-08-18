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futebol

Gareth Bale revela que MLS é o seu destino preferido

Atacante galês não tem ganhado chances no Real Madrid e pode deixar o clube...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 11:41

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 11:41

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Com cada vez menos espaço no Real Madrid, Gareth Bale revelou seu destino preferido. Em entrevista ao "The Hat Trick", o galês disse que é um apreciador da MLS. - Gosto da MLS. É uma liga que está crescendo, com melhores jogadores, estádios, instalações. Muitos querem agora ir para os Estados Unidos. É definitivamente algo que me interessaria. Adoro ir à Los Angeles nas férias. Jogo muito golfe lá.
Apesar disso, o empresário do jogador já garantiu que ele pretende ficar no Real Madrid e cumprir o contrato.

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