Gareth Bale revela que MLS é o seu destino preferido

Com cada vez menos espaço no Real Madrid, Gareth Bale revelou seu destino preferido. Em entrevista ao "The Hat Trick", o galês disse que é um apreciador da MLS. - Gosto da MLS. É uma liga que está crescendo, com melhores jogadores, estádios, instalações. Muitos querem agora ir para os Estados Unidos. É definitivamente algo que me interessaria. Adoro ir à Los Angeles nas férias. Jogo muito golfe lá.