Gareth Bale pode seguir no Tottenham por mais uma temporada

Daniel Levy, dono do Tottenham, irá apresentar a possibilidade de estender a permanência de Gareth Bale na equipe caso o novo técnico do clube queira contar com o galês. O atleta está emprestado pelo Real Madrid, mas os ingleses têm a preferência pela ampliação dos termos atuais.No entanto, o novo acordo depende também da vontade do jogador e não somente do clube. Os Spurs pagam 240 mil libras (R$ 1,8 milhão) por semana do salário do atleta e entendem que a substituição do atacante iria gerar custos desnecessários.