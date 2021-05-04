Gareth Bale pode seguir no Tottenham por mais uma temporada

Daniel Levy, dono do Tottenham, irá apresentar a possibilidade de estender a permanência de Gareth Bale na equipe caso o novo técnico do clube queira contar com o galês. O atleta está emprestado pelo Real Madrid, mas os ingleses têm a preferência pela ampliação dos termos atuais.No entanto, o novo acordo depende também da vontade do jogador e não somente do clube. Os Spurs pagam 240 mil libras (R$ 1,8 milhão) por semana do salário do atleta e entendem que a substituição do atacante iria gerar custos desnecessários.
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Apesar de iniciar muitas partidas no banco de reservas, Bale já marcou nove gols em 16 partidas da Premier League. O galês também anotou cinco tentos entre a Europa League, FA Cup e a Copa da Liga Inglesa e o Tottenham busca evitar que o craque vá embora e assine com outra equpe da Inglaterra.