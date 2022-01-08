Gareth Bale pode se aposentar no final da temporada

Gareth Bale pode encerrar sua carreira ao fim desta temporada. Segundo a “Sky Sports”, o jogador de 32 anos pode se aposentar ou se transferir para um clube galês. Isto dependerá caso o País de Gales consiga a classificação à Copa do Mundo. > Sem Neymar, Fifa divulga os três finalistas do The Best

O contrato de Bale com o Real Madrid se encerra ao fim desta temporada, em maio deste ano. De acordo com o veículo inglês, o galês aceitaria uma proposta de equipes como Swansea e Cardiff para atuar até a convocação à Copa do Mundo, que se inicia em novembro.

O País de Gales joga o playoffs por uma vaga ao Mundial. Em março, a seleção enfrenta a Áustria e, caso vença, disputa a decisão da vaga com quem passar de Escócia e Ucrânia.

Bale chegou ao Real Madrid em 2013 e tem uma campanha vitoriosa pelo clube. O jogador foi campeão de quatro Champions League e duas La Liga com a camisa merengue. Na temporada 2020/21, foi emprestado ao Tottenham, onde marcou 16 gols e deu três assistências em 34 partidas. Na atual temporada, Bale não vem tendo oportunidades na equipe de Carlo Ancelotti e atuou somente em três jogos.