Gareth Bale planeja jogar a Copa do Mundo do Qatar em 2022

Gareth Bale tem o desejo de jogar a Copa do Mundo em 2022, segundo o "Mirror". Apesar da vontade de se aposentar após completar seu último ano de contrato com o Real Madrid, o veterano pode estender sua carreira caso País de Gales se classifique ao Mundial.Atualmente, sua seleção ocupa a 3ª colocação no Grupo E, liderado pela Bélgica. A equipe do craque derrotou a República Tcheca, que soma uma vitória e um empate, mas segue atrás por ter um jogo a menos que a maior adversária em busca da vaga para o Qatar.
Nas Eliminatórias da Europa, apenas a primeira seleção de cada grupo se classifica diretamente para a Copa do Mundo. Já os países que terminarem em segundo lugar irão para uma fase de mata-mata em busca das últimas vagas do continente.
O País de Gales volta a atuar no próximo dia cinco de setembro contra a Bielorrúsia fora de casa e depois terá um desafio diante da Estônia em casa. Em outubro e novembro, Bale também irá atuar por seu país em busca do seu sonho.