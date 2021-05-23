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futebol

Gareth Bale critica cobrança recebida por jogadores do Real Madrid

Atacante do Tottenham diz que não irá mudar seu estilo de jogo caso retorne e que a expectativa é de que um atleta merengue seja como um galático...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 10:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mai 2021 às 10:46
Crédito: divulgação / Tottenham
O atacante Gareth Bale desabafou em relação as cobranças recebidas por jogadores do Real Madrid. Em entrevista ao "The Times", o galês classificou a imprensa espanhola como uma das grandes culpadas por achar que os atletas merengues devem ser como os galáticos.- Em Madrid, esperam que você seja um galático, que faça o que outros jogadores fizeram antes. e a verdade é que eu não sou como eles. Na Espanha, o futebol está muito magnificado, tudo o que acontece no Real Madrid é magnificado.
> Veja a tabela da Premier League
O atleta deve voltar ao clube merengue na próxima temporada após o fim de seu contrato de empréstimo com o Tottenham. No entanto, o atacante já demonstrou descontentamento na equipe de Zidane, mas quer cumprir todo o vínculo que tem estabelecido.
Nos últimos dias, a imprensa espanhola afirmou que Bale também pretende se aposentar em 2022, quando estará com 33 anos. O atacante tem sofrido com lesões e não consegue tem o mesmo rendimento que teve nos seus primeiros anos com a camisa do Real Madrid.

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