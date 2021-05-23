Gareth Bale critica cobrança recebida por jogadores do Real Madrid

Crédito: divulgação / Tottenham

O atacante Gareth Bale desabafou em relação as cobranças recebidas por jogadores do Real Madrid. Em entrevista ao "The Times", o galês classificou a imprensa espanhola como uma das grandes culpadas por achar que os atletas merengues devem ser como os galáticos.- Em Madrid, esperam que você seja um galático, que faça o que outros jogadores fizeram antes. e a verdade é que eu não sou como eles. Na Espanha, o futebol está muito magnificado, tudo o que acontece no Real Madrid é magnificado.

> Veja a tabela da Premier League

O atleta deve voltar ao clube merengue na próxima temporada após o fim de seu contrato de empréstimo com o Tottenham. No entanto, o atacante já demonstrou descontentamento na equipe de Zidane, mas quer cumprir todo o vínculo que tem estabelecido.