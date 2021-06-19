Gareth Bale compara Ndombélé com Ronaldinho Gaúcho

Crédito: Ndombélé supreendeu Bale no retorno ao Tottenham (LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP

Gareth Bale surpreendeu ao comparar Ndombélé, seu companheiro de Tottenham, com Ronaldinho Gaúcho. Em entrevista à "Sky Sports", o galês disse que não o acompanhava muito quando estava no Real Madrid. Na última temporada, o francês participou de 46 partidas, marcou cinco gols e deu quatro assistências.- Diria que Ndombélé foi quem mais me surpreendeu. Não o via muito quando acompanhava as partidas do Tottenham na temporada anterior. A habilidade que tem é assustadora e as coisas que faz com a bola me lembra o Ronaldinho. Não diria que estão no mesmo lado, mas me lembra em alguns aspectos. É alucinante, especialmente nos treinamentos.

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No entanto, o camisa 28 não é o melhor companheiro com quem Bale jogou ao lado. Segundo o veterano, não há espaço para outro atleta a não ser Cristiano Ronaldo.

- É difícil eleger alguém melhor por conta da quantidade de anos que vem jogando em alto nível e marcando gols. Joguei com grandes atletas, mas ele é o número um.