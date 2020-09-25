Gareth Bale afirma não se arrepender de saída do Real Madrid

Crédito: Gareth Bale retornou ao Tottenham após sete anos no Real Madrid (Divulgação/Tottenham

O atacante Gareth Bale diz não se arrepender de ter saído do Real Madrid para o Tottenham, em entrevista à “Sky Sports”. Aos 31 anos, o galês está em uma nova etapa de sua carreira e busca oferecer o melhor futebol possível para que o time inglês possa voltar a crescer e conquistar grandes objetivos.

- Não me arrependo de nada, só quero jogar futebol, isso é tudo o que posso fazer e o resto, o que falam de fora, foge do meu controle. Não me arrependo do que fiz, seja lá o que digam. Sei o que penso de mim e minha família sabe quem sou, isso é com o que estou preocupado.O atacante também contou sobre suas novas expectativas e lamentou a ausência dos torcedores no estádio para recebê-lo.

- Desde que saí, o clube não parou de crescer. Chegaram em final de Champions, tem um novo estádio e não param de crescer na Premier League. O que eu quero é somar e dar um pouco a mais para a equipe. Só quero jogar, colocar a camisa do Tottenham novamente. É uma decepção que os fãs não estejam presentes em minha estreia, porque sinto que receberia uma incrível recepção.