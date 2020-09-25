AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Gareth Bale afirma não se arrepender de saída do Real Madrid

Atacante galês voltou ao Tottenham e diz pensar em jogar bola. Aos 31 anos, jogador está feliz com retorno ao futebol inglês, mas triste pela ausência dos fãs nos estádios...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 10:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 10:08
Crédito: Gareth Bale retornou ao Tottenham após sete anos no Real Madrid (Divulgação/Tottenham
O atacante Gareth Bale diz não se arrepender de ter saído do Real Madrid para o Tottenham, em entrevista à “Sky Sports”. Aos 31 anos, o galês está em uma nova etapa de sua carreira e busca oferecer o melhor futebol possível para que o time inglês possa voltar a crescer e conquistar grandes objetivos.
- Não me arrependo de nada, só quero jogar futebol, isso é tudo o que posso fazer e o resto, o que falam de fora, foge do meu controle. Não me arrependo do que fiz, seja lá o que digam. Sei o que penso de mim e minha família sabe quem sou, isso é com o que estou preocupado.O atacante também contou sobre suas novas expectativas e lamentou a ausência dos torcedores no estádio para recebê-lo.
- Desde que saí, o clube não parou de crescer. Chegaram em final de Champions, tem um novo estádio e não param de crescer na Premier League. O que eu quero é somar e dar um pouco a mais para a equipe. Só quero jogar, colocar a camisa do Tottenham novamente. É uma decepção que os fãs não estejam presentes em minha estreia, porque sinto que receberia uma incrível recepção.
Bale está terminando um tratamento no joelho para voltar a jogar futebol com os novos companheiros e sob comando do técnico José Mourinho. O atacante ainda não tem data marcada para fazer seu primeiro jogo, mas a expectativa é de que o galês possa ser relacionado para os confrontos já em outubro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 receitas tradicionais da culinária brasileira para celebrar a vitória da Seleção
O e-Volksbus, modelo de ônibus elétrico que vai ser testado em Vitória
Volkswagen anuncia que vai testar ônibus elétrico em Vitória
Imagem área de Nova Venécia, onde ocorreu o afogamento
Homem é encontrado morto na varanda de casa em Nova Venécia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados